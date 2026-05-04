Осужденный красноярский экс-депутат Глисков выпустил книгу с советами для арестантов

Известный красноярский политик и адвокат Александр Глисков, приговоренный к 10 годам колонии по делу о взятке, выпустил «Справочник заключённого: от ареста до приговора».
В книге, которая уже поступила в продажу, содержатся несложные юридические и бытовые советы: как выстроить работу с адвокатом, чтобы она принесла пользу; какие документы можно и нужно написать самому; чем заняться и как питаться, находясь практически круглосуточно в четырех стенах. Отмечается что книга будет полезна не только тем, кто оказался под следствием, а еще и их родственникам и близким, а также начинающим адвокатам и правозащитникам.
В аннотации от автора указано, что труд в 380 страниц он написал в СИЗО № 1 Красноярска:
«Делюсь уникальным опытом, когда сначала 14 лет был адвокатом, затем — политиком, а в итоге оказался подсудимым. Существует немало сборников речей адвокатов и справочников для адвокатов (20 лет назад я сам являлся автором одного из них). Но никогда не видел “справочника” для подсудимого или арестованного. Теперь он перед вами. Юридическая часть дополнена бытовыми советами, чем занять время в СИЗО, что почитать, набором проверенных кулинарных рецептов и советов по элементарному выживанию. Постарался сделать эту книгу полезной и для тех, кто сидит, и для их адвокатов, родных, друзей».
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября 2023 года по подозрению в коррупционном преступлении. Следствие полагало, что в 2017 году он, будучи депутатом ЗС и используя свои должностные полномочия, получил 1 млн рублей за прекращение критики «КрайДЭО», занимавшейся дорожным ремонтом. Сам Глисков всё отрицал и называл свое дело политическим. В октябре 2024 года Центральный районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в феврале 2026 года Красноярский краевой суд отменил приговор и вернул дело прокурору. Глискова немедленно освободили из-под стражи, до 24 мая 2026 года к нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
