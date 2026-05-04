Осужденный красноярский экс-депутат Глисков выпустил книгу с советами для арестантов

«Делюсь уникальным опытом, когда сначала 14 лет был адвокатом, затем — политиком, а в итоге оказался подсудимым. Существует немало сборников речей адвокатов и справочников для адвокатов (20 лет назад я сам являлся автором одного из них). Но никогда не видел “справочника” для подсудимого или арестованного. Теперь он перед вами. Юридическая часть дополнена бытовыми советами, чем занять время в СИЗО, что почитать, набором проверенных кулинарных рецептов и советов по элементарному выживанию. Постарался сделать эту книгу полезной и для тех, кто сидит, и для их адвокатов, родных, друзей».