Специально ко Дню Победы «Москва 24» запустит в МАХ новый чат-бот «Наследники Победы»

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне телеканал «Москва 24» представляет специальный чат-бот в мессенджере МАХ. С 4 по 10 мая каждый желающий сможет создать семейный портрет с родственником — участником Великой Отечественной войны.
— Для нас это не просто технологический запуск, а способ сделать память о подвиге личной и живой. Мы видим, как цифровые продукты бережно соединяют поколения: через простой и понятный инструмент пользователи создают эмоциональную связь с историей своей семьи. Этот чат-бот пример того, как технологии помогают сохранять прошлое и переосмысливать его на современном визуальном языке, делая память о Великой Победе ближе для каждого, — отметила Анна Тюменцева, руководитель цифровых продуктов АО «Москва Медиа».
Проект позволяет объединить прошлое и настоящее в одном кадре, историю одной семьи. Чтобы принять в нем участие, нужно в национальном мессенджере найти чат-бот «Наследники Победы», подписаться на канал «Москва 24» и загрузить две фотографии: свой современный снимок и архивное изображение родственника — участника Великой Отечественной войны. Искусственный интеллект совместит кадры и создаст семейный портрет.