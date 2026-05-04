Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Персональные поздравления от Путина получат 2,9 тыс. ветеранов Челябинской области

Поздравления с Днем Победы от главы государства получат порядка 2,9 тыс. ветеранов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

«Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Владимира Путина. До 8 мая почтальоны вручат порядка 2,9 тыс. писем жителям региона», — говорится в сообщении.

В письме находится именная открытка с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России.

«Сотрудники приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления вне зависимости от того, где они проведут праздничные дни. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома, например, он отдыхает на даче или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравление», — утверждается в комментарии.

Всего по стране почтальоны планируют вручить более 250 тыс. таких конвертов.