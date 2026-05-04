Персональные поздравления от Путина получат 2,9 тыс. ветеранов Челябинской области

«Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Владимира Путина. До 8 мая почтальоны вручат порядка 2,9 тыс. писем жителям региона», — говорится в сообщении.
В письме находится именная открытка с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России.
«Сотрудники приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления вне зависимости от того, где они проведут праздничные дни. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома, например, он отдыхает на даче или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравление», — утверждается в комментарии.
Всего по стране почтальоны планируют вручить более 250 тыс. таких конвертов.