Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Ростокино. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который построят по программе реновации в районе Ростокино. В новостройке запланировано 172 квартиры, общая площадь которых превысит 10,8 тысячи квадратных метров», — рассказал Иван Щербаков.
Здание возведут по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6. Общая площадь надземной части составит более 15 тысяч квадратных метров. На участке, где появится дом, отсутствуют объекты капитального строительства.
Квартиры сдадут с чистовой отделкой — ее выполнят с применением современных, долговечных и безопасных материалов. Шесть квартир спроектированы с учетом потребностей маломобильных горожан. В местах общего пользования и на придомовой территории будет создана безбарьерная среда.
На первом этаже дома предусмотрены помещения общественного назначения, в том числе для размещения центра информирования по переселению в рамках программы реновации и объединенной диспетчерской службы.
Придомовую территорию благоустроят: во дворе разместят детскую и спортивную площадки, устроят дорожки и газоны, высадят деревья и кустарники.
Новостройка впишется в сложившуюся инфраструктуру района. В пешей доступности находятся поликлиники, школы, детские сады, магазины, кафе, спортивные объекты, а также остановки общественного транспорта и места для прогулок и отдыха: парк «Сад будущего», Леоновская роща и Ростокинский акведук.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.