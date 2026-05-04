Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми проверят качество воды в десяти родниках

В 2025 году все исследуемые источники не прошли проверку качества подземных вод.

Качество воды в десяти родниках проверят в Перми, сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию.

Пробы будут отбирать весной, летом, осенью и зимой, оценивая их по органолептическим, химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

В список вошли родники:

В Мотовилихинском районе — на Соликамской, 94 (98) и 16, а также на пересечении Лифанова и Обросова;

В Орджоникидзевском районе — на 2-й Штурвальной и Репина, 94;

В Кировском районе — на Танцорова, 36;

В Свердловском районе — на Коломенской, 17;

В Индустриальном районе (деревня Субботино) — восточнее дома № 1а по 1-й Субботинской;

В Дзержинском районе — на Вильвенской, 9 (у моста «Тысяча ступеней»);

В посёлке Новые Ляды — на Гоголя (восточнее СНТ № 6 «Лужок»).

В 2025 году все исследуемые родники не прошли проверку качества подземных вод. Например, в источнике на пересечении улиц Лифанова и Обросова и в роднике на улице Вильвенской у моста кишечную палочку (ОКБ и E.coli) находили во все сезоны. Энтерококки также находили в других источниках города. Патогенных микроорганизмов, опасных для здоровья, пока не обнаруживали.

В ведомстве напомнили, что вода из родников нестабильна, поэтому использовать её для питья и бытовых нужд не рекомендуется.