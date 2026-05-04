В Перми проверят качество воды в десяти родниках

Качество воды в десяти родниках проверят в Перми, сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию.
Пробы будут отбирать весной, летом, осенью и зимой, оценивая их по органолептическим, химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
В список вошли родники:
В Мотовилихинском районе — на Соликамской, 94 (98) и 16, а также на пересечении Лифанова и Обросова;
В Орджоникидзевском районе — на 2-й Штурвальной и Репина, 94;
В Кировском районе — на Танцорова, 36;
В Свердловском районе — на Коломенской, 17;
В Индустриальном районе (деревня Субботино) — восточнее дома № 1а по 1-й Субботинской;
В Дзержинском районе — на Вильвенской, 9 (у моста «Тысяча ступеней»);
В посёлке Новые Ляды — на Гоголя (восточнее СНТ № 6 «Лужок»).
В 2025 году все исследуемые родники не прошли проверку качества подземных вод. Например, в источнике на пересечении улиц Лифанова и Обросова и в роднике на улице Вильвенской у моста кишечную палочку (ОКБ и E.coli) находили во все сезоны. Энтерококки также находили в других источниках города. Патогенных микроорганизмов, опасных для здоровья, пока не обнаруживали.
В ведомстве напомнили, что вода из родников нестабильна, поэтому использовать её для питья и бытовых нужд не рекомендуется.