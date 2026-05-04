Нижегородские школьники примут участие в акции «Уступи дорогу поездам!»

В целях повышения осведомленности о безопасности на объектах железнодорожного транспорта, на Горьковской железной дороге стартовала информационно-профилактическая кампания под названием «Уступи дорогу поездам!», сообщили в компании.
Мероприятие, проводимое в рамках общероссийской инициативы ОАО «РЖД», продлится с 1 по 31 мая 2026 года. Период проведения кампании был выбран не случайно — он совпадает с окончанием учебного года и началом летних каникул, когда дети и подростки проводят больше времени на улице и могут подвергаться повышенному риску.
Главная задача данной акции — воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к правилам поведения на железной дороге, а также снижение числа несчастных случаев и происшествий, связанных с движением поездов. Особое внимание уделяется таким опасным практикам, как «руфинг» (незаконное проникновение на крыши инженерных сооружений) и «зацепинг» (проезд снаружи подвижного состава).
Сотрудники железной дороги совместно с представителями правоохранительных органов проведут профилактические мероприятия. Будут организованы патрулирования на станциях и вдоль железнодорожных путей для выявления и пресечения нарушений правил безопасности.
Помимо этого, образовательные учреждения, расположенные в непосредственной близости от железной дороги, станут площадками для проведения разъяснительной работы. В школах и кружках будут распространяться информационные материалы, как в печатном, так и в электронном виде, призванные донести до учащихся информацию о правилах безопасного передвижения и поведения вблизи железнодорожных объектов. В качестве дополнительной меры планируется вручение тематической сувенирной продукции.
Такой комплексный подход позволит провести более детальные и целенаправленные беседы с молодежью, подчеркнув важность строгого соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Важно помнить, что наиболее распространенными причинами травм на железной дороге остаются переход путей перед приближающимся поездом и поражение электрическим током.