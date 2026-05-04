В Екатеринбурге суд встал на сторону пассажира, не улетевшего из-за болезни

История может быть полезна многим туристам, собирающимся в дальнее путешествие. Оказывается, что в некоторых случаях авиакомпании предъявляют весьма жесткие требования к своим пассажирам, которые отказываются от перелета по состоянию здоровья. В данном случае, например, перевозчик решил, что документ должен быть завизирован в нескольких инстанциях. Законны ли такие требования?
Михаил приобрел авиабилет заранее, но потом узнал, что по медицинским показаниям перелет для него крайне нежелателен.
В бумаге значился штамп медорганизации, но перевозчик пассажиру в возврате средств отказал. Правилами компании установлено: такая бумага должна иметь визу не только лечащего врача, но и заведующего отделением или главного врача.
Мирно решить ситуацию не удалось, стороны отправились за разрешением конфликта в суд.
Представитель авиакомпания ссылался на ее сайт, где были обозначены критерии для возврата денег за несостоявшийся перелет из-за болезни пассажира. Перевозчик уточнил: столь суровые меры введены для того, чтобы бороться с поддельными справками — чем больше людей завизировали документ, тем сложнее его подделать. Но суд установил: локального нормативного акта, закрепляющего такие правила, у перевозчика не оказалось. Приказы Минздрава России не требуют обязательной визы заведующего отделением или главврача на стандартной справке — достаточно подписи лечащего доктора и печати организации.
«Судебная коллегия указала, что авиакомпания вправе проверить подлинность документа самостоятельно — через официальный запрос в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд удовлетворил иск пассажира в полном объеме. Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции, но облсуд оставил его без изменения. То есть пассажирам, которые не улетели из-за плохого самочувствия, достаточно предъявить медицинскую справку с подписью лечащего врача и печатью медучреждения, других виз на документе не требуется.
Решение вступило в законную силу.