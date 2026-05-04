Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая

7 мая на железнодорожном вокзале Самары состоится праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников ждут концертная программа «Эхо великой весны», полевая кухня, а также музыкальный рейс электропоезда по маршруту Самара — Курумоч — Самара. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.