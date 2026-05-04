Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко объяснил, почему последние 12 лет жизни можно страдать от болезней

Мурашко: последние 12 лет человек может страдать от болезней из-за образа жизни.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Человек последние 12 лет своей жизни может страдать от хронических болезней, если ранее не придерживался здоровых привычек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Если человек не придерживается каких-то (привычек ЗОЖ — ред.), то последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», — сказал Мурашко в эфире радио «Маяк» в программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

Он добавил, что образ жизни добавляет как минимум 10−15% к отведенному человеку времени.