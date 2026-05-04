Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом рассчитают размер вреда от разрушения грунтовой дамбы

В Волгоградской области администрацию Малоивановского сельского поселения Дубовского района обязали обеспечить безопасность.

В Волгоградской области администрацию Малоивановского сельского поселения Дубовского района обязали обеспечить безопасность ГТС и рассчитать размер вреда, который может быть причинен в результате аварии на этом сооружении.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушения требований законодательства при эксплуатации плотины пруда Бурцев были выявлены в ходе надзорной проверки.

С целью устранения нарушения закона природоохранный прокурор обратился в суд.

— На орган местного самоуправления возложена обязанность провести преддекларационное обследование ГТС, разработать и согласовать в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу в результате аварии гидротехнического сооружения, — сообщили в прокуратуре.

Согласно открытой информации, плотина пруда Бурцев протяженностью 135 метров выполнена из грунта. Ее высота составляет от 0,5 метра до 10 метров. Расположена дамба на эго-восточной окраине села Малая Ивановка.

По данным прокуратуры, администрацией сельского поселения приняты меры по обеспечению безопасности ГТС.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!