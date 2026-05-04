В Красноярске проложено два километра тоннеля метро между станциями «Высотная» и «Улица Копылова»

Тоннелепроходческий комплекс «Евгения» преодолел двухкилометровую отметку на строительстве левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Сейчас щит работает на глубине 40 метров в районе пересечения с Николаевским проспектом. До завершения проходки осталось пройти около 600 метров. Работы на перегоне ведутся одновременно в обоих тоннелях. Пока механизированный комплекс движется вперёд, метростроители прокладывают правый путь традиционным горным способом. Напомним, на объекте ранее была выполнена первая технологическая сбойка — соединение старого и нового тоннелей для прокладки коммуникаций и обеспечения безопасности.