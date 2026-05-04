Ветеринар Уражевский рассказал, что делать, если кошка начала кашлять

Ветеринарный врач Владимир Уражевский в беседе с 360.ru объяснил, что астму у кошек могут вызывать различные факторы, такие как строительная пыль, сигаретный дым и даже парфюмерию. Он подчеркнул, что даже некоторые аромадиффузоры могут быть вредными для здоровья кошек, а также для людей.