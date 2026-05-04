Ветеринар Уражевский рассказал, что делать, если кошка начала кашлять

В последнее время в России наблюдается всплеск случаев астмы у кошек. Владельцы пушистых питомцев замечают, что их любимцы начинают чихать, кашлять и вести себя странно без видимых на то причин. Многие из них связывают эти симптомы с использованием аромадиффузоров и освежителей воздуха.
Симптомы астмы у кошек.
Астма у кошек может проявиться даже у тех, кто раньше не проявлял признаков аллергии. Это происходит из-за постоянного раздражения дыхательных путей, стресса и воздействия ароматических веществ, которые оседают на шерсти.
Ветеринарный врач Владимир Уражевский в беседе с 360.ru объяснил, что астму у кошек могут вызывать различные факторы, такие как строительная пыль, сигаретный дым и даже парфюмерию. Он подчеркнул, что даже некоторые аромадиффузоры могут быть вредными для здоровья кошек, а также для людей.
«Причиной астмы у кошек может быть и строительная пыль, и сигаретный дым в том числе, поэтому не рекомендуется курить в присутствии животных», — отметил Уражевский.
Что делать, если кошка кашляет.
Даже если отдушки не представляют опасности для человека, они могут вызывать астматические приступы у кошек и хроническое воспаление дыхательных путей. Полностью вылечить астму у кошек невозможно, но можно улучшить качество жизни питомца.
При первых признаках астмы необходимо убрать аллерген и обратиться к ветеринару для назначения лечения. Обычно используются ветеринарные медицинские препараты, включая гормональные, которые может назначить только специалист.
Часто причиной астмы у кошек становятся аллергены, находящиеся в доме или на улице. Например, если кошка любит гулять в старом сарае, где есть плесень, это может стать причиной астмы.
Многие кошки также не переносят парфюм и дезодоранты. Ветеринар рекомендует использовать только качественные продукты и не злоупотреблять ими, чтобы не навредить своим питомцам.