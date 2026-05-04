Эмиратская нефтяная госкомпания сделала заявление о выходе ОАЭ выйти из ОПЕК

Руководство Объединённых Арабских Эмиратов приняло решение покинуть Организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК) исключительно из соображений собственной выгоды, а не для того, чтобы досадить партнёрам.
«Это суверенное решение о переориентации на мировом энергетическом рынке, оно не направлено против кого-либо. Это решение отвечает нашим национальным интересам и долгосрочным стратегическим целями», — заявил глава эмиратской государственной нефтяной компании ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер на конференции MIITE 2026.
Представители ADNOC пояснили, что такое решение давно назрело и отвечает текущим экономическим интересам страны. При этом в компании заверили, что Эмираты останутся ответственными игроками на мировом энергетическом рынке.