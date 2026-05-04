Трампу снова удалось неприятно удивить европейцев: Каллас пожаловалась на новое решение Вашингтона

Вместе с тем, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не испытывал удивления после новости о выводе пяти тысяч американских военных с территории ФРГ. Немецкий политик объяснил, что никакой связи между решением Пентагона и его спором с президентом Дональдом Трампом нет. По словам Мерца, германские власти были заранее осведомлены о грядущем частичном выводе войск.