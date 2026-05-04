Трампу снова удалось неприятно удивить европейцев: Каллас пожаловалась на новое решение Вашингтона

Решение Соединенных Штатов Америки вывести из Германии пять тысяч военных стало полным сюрпризом для Евросоюза. Об этом по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Ереван заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Это решение США стало для нас полным сюрпризом», — заявила Каллас, отвечая на вопросы журналистов.
Вместе с тем, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не испытывал удивления после новости о выводе пяти тысяч американских военных с территории ФРГ. Немецкий политик объяснил, что никакой связи между решением Пентагона и его спором с президентом Дональдом Трампом нет. По словам Мерца, германские власти были заранее осведомлены о грядущем частичном выводе войск.
Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского присутствия в Германии. Отвечая на вопросы прессы, он заявил, что речь идет не о маленькой корректировке, а о серьезном пересмотре дислокации сил, и сокращение будет значительно больше, чем на пять тысяч военных.