Проезд по нескольким трассам в Красноярском крае закрыт

В связи с активным таянием снега и подъёмом уровня воды перекрыто движение ещё на шести участках дорог, сообщает КрУДор. Они расположены в Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинско-Сухобузимском, Енисейском и Кежемском округах.
Так, закрыты для движения:
Тюхтет—Чиндат (49-й, 73-й и 81-й км); Ачинск—Бирилюссы (103-й км); Подъезд к Поваренкино (2-й км); Раздольное—Луговское (6-й км); Н. Болтурино—Н. Недокура (22-й км); Енисейск—Пировское (1-й км).
Причиной закрытия стал перелив воды через проезжую часть. Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации, на опасных участках установлены сигнальные столбики и предупреждающие знаки.
Появились и хорошие новости для автомобилистов. Сообщается, что движение восстановлено на шести ранее подтопленных участках:
Большой Улуй—Турецк—Новая Еловка (11-й км); Каратузское—Старая Копь (5-й км); Новоникольск—Кытат (31-й км); Байкал—Слабцовка (45-й км); Партизанское—Мина (46-й км); Тюхтет—Покровка (3-й км).
После спада паводковых вод подрядчики приступят к работам по восстановлению дорожного полотна. Как только проезд будет полностью безопасен, движение откроют для всех видов транспорта.