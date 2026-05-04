В красноярском метро щит «Евгения» работает на глубине 40 метров

В красноярском метро тоннелепроходческий механизированный комплекс «Евгения» прошел два километра левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Об этом рассказала пресс-служба правительства края.
В настоящее время щит работает глубине 40 метров как раз под Николаевским проспектом. Ему остается около 600 метров в пути.
Отмечается, что работы ведутся сразу в обоих тоннелях. Правый — классическим горным способом. Буквально неделей ранее рабочая бригада выполнила первую технологическую сбойку — соединила старый тоннель (который начали строить в конце 90-х годов и, в конце концов, законсервировали) и нынешний — специальным проходом для прокладки коммуникаций и эвакуации пассажиров.