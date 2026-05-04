В Германии выступили с дерзким требованием в отношении Калининграда

МОСКВА, 4 мая —РИА Новости. Бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених потребовал вывода российского ракетного вооружения из Калининградской области.
«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда», — заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Он утверждает, что так Европа сможет вернуть себе доминирующую роль.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.