Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии выступили с дерзким требованием в отношении Калининграда

Политик Мютцених потребовал вывода российских ракет из Калининграда.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 мая —РИА Новости. Бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених потребовал вывода российского ракетного вооружения из Калининградской области.

«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда», — заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он утверждает, что так Европа сможет вернуть себе доминирующую роль.

В понедельник посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил в интервью РИА Новости, что НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше