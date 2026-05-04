Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник музея Комсомольска-на-Амуре победила в конкурсе фонда Потанина

Дарья Баландина пройдёт стажировку в крупнейших музеях России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре Дарья Баландина стала победителем конкурса «Профессиональное развитие» Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Индивидуальная траектория». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проект Дарьи, заявленный на конкурс, был направлен на изучение организации экспозиционно- выставочного пространства с соблюдением специфики коллекции русского народного искусства в музее.

— Благодаря победе в конкурсе, я пройду стажировку в музеях, обладающих обширными собраниями именно русского народного искусства — в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге и в Ярославском музее-заповеднике, — рассказала Дарья Баландина.

Она добавила, что ей есть, чему поучиться у своих коллег.

— Уверена, что в наш Комсомольский музей я смогу привнести нечто новое. Новые знания позволят проводить выставки на более высоком уровне и делать их для посетителей еще более интересными, — сообщила она.

Для Дарьи это не первая победа в подобном конкурсе. 5 лет назад она стажировалась во Владимирско-Суздальском музее-заповеднике и Музее русской иконы в Москве.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше