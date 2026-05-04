Власти закупят транспорт, который избавит Минск от зависимости от сети

Власти сказали о закупке 129 единиц электротранспорта для Минска.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько и какого транспорта закупят для потребностей Минска. Об этом на государственном предприятии «Столичный транспорт и связь» рассказали агентству «Минск-Новости».

По словам директора госпредприятия Юрия Супрановича, в приоритете закупка для Минска электротранспорта. И, согласно концепции электрификации пассажирского транспорта Минска на 2025 — 2030 годы, одним из основополагающих моментов является именно повышение доли электротранспорта в столице.

Предпочтение при этом отдано троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как такой транспорт хорошо себя зарекомендовали в связи с перекрытием движения на некоторых участках дорог, строительством и ремонтом мостовых сооружений. Также существенным преимуществом является его экологичность.

— Увеличивая количество автономных троллейбусов, мы постепенно избавимся от зависимости от сети, — уверен чиновник.

Поставщиками новой техники станут МАЗ и «Белкоммунмаш». В 2026 году запланирована покупка 129 единиц электротранспорта.

Ранее власти сообщили о будущем трамваев на улицах Минска.

Тем временем ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси: «На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение».