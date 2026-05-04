Нижегородские власти хотят ужесточить требования к выдаче участков без торгов

Минимущества в рамках борьбы с недобросовестными инвесторами подготовило поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», предполагающие ужесточение требований к выдаче земельных участков без торгов. До 16 мая 2026 года проект поправок проходит оценку регулирующего воздействия.
Власти хотят расширить перечень критериев для масштабных инвестпроектов и установить дополнительные критерии для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
В том числе инвестор должен вести экономическую деятельность по соответствующему ОКВЭД не менее трех лет до подачи заявки. При этом допускается реализация проекта дочерним обществом такого юрлица. Также инвестор должен иметь лицензии на ведение деятельности в определенных отраслях.
Новые требования министерство вводит для борьбы с фирмами-однодневками, которые получают участки для дальнейшей спекуляции. Данные требования не будут распространяться на организации с государственным и муниципальным участием.
Еще один критерий вводят для гостиниц: они должны быть категории не менее трех звезд и рассчитаны не менее чем на 25 номеров. Этот критерий не коснется гостиниц, строящихся в исторической среде.