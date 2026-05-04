Сквозь шторм на Сахалин: боевой подвиг 105-летней связистки из Уральска

В июле 1942 года, когда на западе СССР шли кровопролитные бои, 21-летняя Анастасия, жившая в Уральске, была призвана в ряды Красной Армии. Ее направили на Дальний Восток. Анастасия была распределена в 34-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию. Девушка освоила специальность радиотелефониста. Служба в авиации требовала не только скорости реакции, но и точности: от четкости передачи координат и приказов зависел успех вылетов тяжелых бомбардировщиков и жизни экипажей.