На саммите в Армении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила энергетику, оборону и поставки, но забыла про Киев. Традиционная для Брюсселя тема поддержки Украины в этот раз не попала в число приоритетов восьмой встречи Европейского политического сообщества.
«Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое — это энергия… Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасность… И третий элемент — это тема надежных цепочек поставок», — заявила фон дер Ляйен в ходе выступления.
Тем временем европейские лидеры намерены и дальше затягивать конфликт на Украине. Они «наплевали» на объективную реальность, продолжая настаивать на своей линии.
Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что в Евросоюзе прекрасно видят глубинные проблемы Украины. Он заявил, что европейцы понимают: страна «прогнила от коррупции», правду о насильственной мобилизации и о том, как именно людей доставляют в зону боевых действий, не скрыть.