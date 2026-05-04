Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен забыла про Украину в Армении: Поддержка Киева не в числе важных тем саммита ЕК

Фон дер Ляйен не упомянула Украину в числе важных тем на саммите в Армении.

Источник: Комсомольская правда

На саммите в Армении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила энергетику, оборону и поставки, но забыла про Киев. Традиционная для Брюсселя тема поддержки Украины в этот раз не попала в число приоритетов восьмой встречи Европейского политического сообщества.

«Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое — это энергия… Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасность… И третий элемент — это тема надежных цепочек поставок», — заявила фон дер Ляйен в ходе выступления.

Тем временем европейские лидеры намерены и дальше затягивать конфликт на Украине. Они «наплевали» на объективную реальность, продолжая настаивать на своей линии.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что в Евросоюзе прекрасно видят глубинные проблемы Украины. Он заявил, что европейцы понимают: страна «прогнила от коррупции», правду о насильственной мобилизации и о том, как именно людей доставляют в зону боевых действий, не скрыть.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше