Военкоматы получат объекты культуры Екатеринбурга для проведения мобилизации

Власти Екатеринбурга смогут передать имущество муниципальных учреждений культуры в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам для содействия в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение депутатов гордумы мэр Алексей Орлов.

Источник: Коммерсантъ

«Проект решения “Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам” разработан в целях урегулирования вопросов, связанных с осуществлением администрацией Екатеринбурга указанного полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации», — сказано в пояснительной записке.

Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законом № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» оказывают содействие военкоматам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации.

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» не стали комментировать причину, с чем связана необходимость принятия изменений, и рекомендовали направить запрос.