Стала известна численность населения Казахстана на 1 апреля

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные по численности населения страны на 1 апреля. Согласно отчету, на эту дату в Казахстане проживало 20 547 909 человек, что на 48 087 человек больше, чем в начале года (20 499 822 человека).
Самый большой прирост населения наблюдается в Астане: с начала года здесь проживало 1 639 176 человек, а на 1 апреля — 1 662 755 человек. Общий прирост составил 23 579 человек.
Население Алматы также увеличилось: с начала года сюда переехало 10 949 человек. По состоянию на 1 апреля численность населения составила 2 359 052 человека, тогда как в начале года было 2 348 103 человека.
В Шымкенте население увеличилось на 8 818 человек с начала года: с 1 294 050 человек до 1 302 868 человек.
Отток населения наблюдается в следующих областях:
Абай.
Жамбылская.
Жетiсу.
Западно-Казахстанская.
Павлодарская.
Северо-Казахстанская.
Туркестанская.
Восточно-Казахстанская.
Костанайская.
Карагандинская.
Ұлытау.
Городское население страны выросло на 52 840 человек с начала года. По состоянию на 1 апреля в городах проживает 13 137 950 казахстанцев.
Сельское население страны уменьшилось на 4 753 человека: с 7 414 712 человек в начале года до 7 409 959 человек на 1 апреля.