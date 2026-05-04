Стала известна численность населения Казахстана на 1 апреля

Опубликованы данные по численности населения Казахстана по состоянию на 1 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные по численности населения страны на 1 апреля. Согласно отчету, на эту дату в Казахстане проживало 20 547 909 человек, что на 48 087 человек больше, чем в начале года (20 499 822 человека).

Самый большой прирост населения наблюдается в Астане: с начала года здесь проживало 1 639 176 человек, а на 1 апреля — 1 662 755 человек. Общий прирост составил 23 579 человек.

Население Алматы также увеличилось: с начала года сюда переехало 10 949 человек. По состоянию на 1 апреля численность населения составила 2 359 052 человека, тогда как в начале года было 2 348 103 человека.

В Шымкенте население увеличилось на 8 818 человек с начала года: с 1 294 050 человек до 1 302 868 человек.

Отток населения наблюдается в следующих областях:

  • Абай.

  • Жамбылская.

  • Жетiсу.

  • Западно-Казахстанская.

  • Павлодарская.

  • Северо-Казахстанская.

  • Туркестанская.

  • Восточно-Казахстанская.

  • Костанайская.

  • Карагандинская.

  • Ұлытау.

Городское население страны выросло на 52 840 человек с начала года. По состоянию на 1 апреля в городах проживает 13 137 950 казахстанцев.

Сельское население страны уменьшилось на 4 753 человека: с 7 414 712 человек в начале года до 7 409 959 человек на 1 апреля.