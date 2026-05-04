3-й класс пожароопасности введён в части Нижегородской области

В лесах Нижегородской области установился второй и третий класс пожароопасности по состоянию на 3 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Согласно оперативной информации, третий класс опасности полностью введен в Большеболдинском и Сергачском округах, еще в 16 муниципальных образованиях он действует частично. Среди них — Арзамас, Первомайск, Дивеевский и Шатковский округа. В остальных 32 муниципалитетах, включая Нижний Новгород, Дзержинск и Бор, зафиксирован второй класс пожароопасности.
В связи с повышением рисков специалисты организовали наземное патрулирование лесных массивов. Выезды осуществляются по утвержденным маршрутам, а их кратность и протяженность напрямую зависят от погодных условий и государственного задания на тушение пожаров.
Ранее сообщалось, что противопожарный режим введен на землях лесного фонда Нижегородской области.