Казанцы стали реже жаловаться на безнадзорных животных

По его словам, одновременно на треть сократилось и количество укусов: с 1971 до 1433 случаев. Существенный эффект дала система обязательной регистрации собак — уже около 10,5 тыс. животных получили микрочипы и внесены в государственную базу. Из них 9541 собаку зарегистрировали в 2025 году, а еще 963 — с начала 2026-го. Эта мера позволяет быстрее возвращать потерявшихся питомцев владельцам, а также привлекать к ответственности тех, кто выбрасывает животных на улицу.
Параллельно ведется ветеринарная работа. В 2025 году почти 19 тыс. животных бесплатно привили от бешенства, еще 6786 — стерилизовали. В 2026 году процесс продолжается: уже сделано более 4,6 тыс. прививок.
Отдельное внимание уделяется пристройству животных. За год дом обрели 1187 питомцев — 610 кошек и 577 собак: новых хозяев они нашли на регулярных городских фестивалях и выставках.
Финансирование этой сферы также растет. В 2026 году на работу с животными из бюджета Татарстана направлено 42,5 млн рублей, из которых 40,6 млн пойдут на содержание собак в приюте «Зооцентр». Кроме того, действует грантовая программа «Лапа дружбы» с фондом 2,3 млн рублей: город поддерживает инициативы активистов — от зоозащиты до канистерапии для помощи детям с особенностями развития.