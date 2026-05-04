Казанцы стали реже жаловаться на безнадзорных животных

По его словам, одновременно на треть сократилось и количество укусов: с 1971 до 1433 случаев. Существенный эффект дала система обязательной регистрации собак — уже около 10,5 тыс. животных получили микрочипы и внесены в государственную базу. Из них 9541 собаку зарегистрировали в 2025 году, а еще 963 — с начала 2026-го. Эта мера позволяет быстрее возвращать потерявшихся питомцев владельцам, а также привлекать к ответственности тех, кто выбрасывает животных на улицу.