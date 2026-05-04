Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сад им.» на территории нижегородского крематория заработал с 1 мая

Сад доступен каждый день с 11.00 до 19.00.

«Сад им.» на территории крематория в Нижнем Новгороде заработал с 1 мая. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Сад доступен каждый день с 11.00 до 19.00, без выходных. Звуковая инсталляция в саду работает в ручном режиме и включается специально для посетителей. Для её включения небходимо обратиться к администрации крематория или сотрудникам охранной службы. Посетители могут услышать названия внутренних органов человека на латыни на манер средневековых хоралов в исполнении оперной певицы Зои Петровой.

Напомним, ботанический «Сад им.» разделен на 4 природные зоны — лес, луг, болото и поле. На сайте проекта любой желающий может посвятить растение своему умершему родственнику.

0+

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали график работы нижегородской канатной дороги в майские праздники.