«Сад им.» на территории нижегородского крематория заработал с 1 мая

«Сад им.» на территории крематория в Нижнем Новгороде заработал с 1 мая. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.
Сад доступен каждый день с 11.00 до 19.00, без выходных. Звуковая инсталляция в саду работает в ручном режиме и включается специально для посетителей. Для её включения небходимо обратиться к администрации крематория или сотрудникам охранной службы. Посетители могут услышать названия внутренних органов человека на латыни на манер средневековых хоралов в исполнении оперной певицы Зои Петровой.
Напомним, ботанический «Сад им.» разделен на 4 природные зоны — лес, луг, болото и поле. На сайте проекта любой желающий может посвятить растение своему умершему родственнику.
