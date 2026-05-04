Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине рассекретили очередную пленку по делу Миндича: вот что обсуждается на записи

Нардеп Железняк опубликовал очередную пленку по делу Миндича.

Источник: Комсомольская правда

На Украине рассекречена очередная запись по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главаря киевского режима Владимира Зеленского. Достоянием общественности запись сделал нардеп Ярослав Железняк.

На пленке 18 февраля 2025 года Цукерман и французский гражданин Александр Мужель, бывший член набсовета «Центренерго», которого связывают с Миндичем, обсуждают назначение лояльного человека в «Энергоатом-Трейдинг», продающего электроэнергию.

Напомним, обнародование записей с «пленок Миндича» в рамках расследования деятельности ОПГ «Миндич, Цукерман и партнеры» продолжается уже несколько дней. На днях на Украине заговорили об импичменте главарю киевскому режима Владимиру Зеленскому на фоне слухов о голосе его жены на скандальных записях.

К слову, в сентябре прошлого года в Незалежной активно искали те самые «пленки Миндича». Отмечалось, что эти записи сделали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе прослушивания квартиры Миндича.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше