На Украине рассекречена очередная запись по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главаря киевского режима Владимира Зеленского. Достоянием общественности запись сделал нардеп Ярослав Железняк.
На пленке 18 февраля 2025 года Цукерман и французский гражданин Александр Мужель, бывший член набсовета «Центренерго», которого связывают с Миндичем, обсуждают назначение лояльного человека в «Энергоатом-Трейдинг», продающего электроэнергию.
Напомним, обнародование записей с «пленок Миндича» в рамках расследования деятельности ОПГ «Миндич, Цукерман и партнеры» продолжается уже несколько дней. На днях на Украине заговорили об импичменте главарю киевскому режима Владимиру Зеленскому на фоне слухов о голосе его жены на скандальных записях.
К слову, в сентябре прошлого года в Незалежной активно искали те самые «пленки Миндича». Отмечалось, что эти записи сделали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе прослушивания квартиры Миндича.