Молодые казахстанцы отправятся к исчезающим ледникам Тянь-Шаня

Этим летом 15 молодых казахстанцев отправятся туда, где особенно ясно видно, как меняется климат. Не в аудиторию, не на конференцию и не в лабораторию, а в горы Тянь-Шаня — к ледникам, от которых напрямую зависят водная и продовольственная безопасность Казахстана.
Новая британско-казахстанская молодежная программа объединит сразу несколько важных задач: научные исследования, развитие лидерства, международное сотрудничество и работу с одной из самых тревожных экологических тем для страны — стремительным сокращением ледников.
Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. В рамках программы 15 молодых граждан Казахстана примут участие в гляциологической научно-исследовательской экспедиции, которая пройдет летом 2026 года.
Почему это важно для Казахстана.
Ледники Тянь-Шаня — это не просто красивый горный пейзаж. Это один из ключевых природных источников воды для Казахстана. От их состояния зависят реки, сельское хозяйство, экосистемы, населенные пункты и долгосрочная водная безопасность страны.
Но сегодня эти ледники стремительно отступают. Изменение климата ускоряет их сокращение, а значит, Казахстану нужны точные данные, мониторинг и новые решения для адаптации.
Именно поэтому новая программа выглядит особенно своевременной. Молодые казахстанцы не просто отправятся в горы ради экспедиционного опыта. Они будут участвовать в реальной научной работе, результаты которой могут стать частью доказательной базы для будущих решений в сфере климата и управления водными ресурсами.
Экспедиция имени Олжаса Сулейменова.
Британско-казахстанское общество — British Kazakh Society, BKS — запустило экспедиции BKS / имени Олжаса Сулейменова для молодых казахстанцев. Это новая инициатива, в которой развитие молодежного лидерства соединяется с важным климатическим исследованием в горах Тянь-Шаня.
Программа названа в честь выдающегося казахстанского поэта и эколога Олжаса Сулейменова, который лично поддержал эту инициативу.
В этом названии есть важная символика. Олжас Сулейменов многие годы ассоциируется не только с литературой и культурой, но и с гражданской позицией, экологической ответственностью и вниманием к будущему страны. Поэтому экспедиция его имени становится не просто научным проектом, а своеобразным мостом между поколениями — от людей, которые поднимали экологическую повестку десятилетиями, к молодым казахстанцам, которым предстоит жить в условиях меняющегося климата.
Программу представили в Палате лордов Великобритании.
Официальная презентация программы состоялась 22 января 2026 года в Палате лордов Великобритании. Инициативу представил председатель BKS Руперт Гудман.
На мероприятии присутствовали 120 гостей, среди них — Его Превосходительство Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования Республики Казахстан; Ее Превосходительство Салли Аксуорси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Его Величества в Республике Казахстан; а также Руслан Карабулов, временный поверенный в делах Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве.
То, что программа была представлена именно на такой площадке, показывает ее уровень. Речь идет не о разовой молодежной поездке в горы, а о проекте, который связывает Казахстан и Великобританию через образование, науку, экологию и подготовку нового поколения лидеров.
Программа также получила наилучшие пожелания от Его Королевского Высочества Принца Уэльского. Экспертную поддержку инициативе оказывают британские путешественники Рози Стэнсер и Джон Блашфорд-Снелл — основатель экспедиций Operations Drake и Raleigh.
Что будут делать участники экспедиции.
Первая экспедиция запланирована на июль-август 2026 года. Для участия отберут 15 студентов казахстанских университетов.
Они отправятся в Тянь-Шань, чтобы изучать быстроменяющиеся ледники вместе с казахстанскими и международными экспертами. Работа будет проходить в сотрудничестве с Центрально-Азиатским региональным гляциологическим центром.
Участники будут тестировать датчики автоматических метеорологических станций, проводить базовый анализ данных и помогать формировать научную базу, необходимую для разработки мер по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами.
Иными словами, это будет не символическая поездка, а полноценная полевая работа. Молодым участникам предстоит увидеть, как собираются данные в сложных природных условиях, как работает климатический мониторинг и почему каждая цифра в таких исследованиях имеет значение.
После научной части их ждет еще одно серьезное испытание — сложный 100-километровый горный переход. Он пройдет в партнерстве с Kaz Alpine Club.
Такой формат делает программу одновременно научной, образовательной и лидерской. Здесь важны не только знания, но и выносливость, командная работа, ответственность и способность принимать решения в непростых условиях.
Посол Великобритании: исследования помогут водной безопасности Казахстана.
Салли Аксуорси, Посол Великобритании в Казахстане, подчеркнула значение инициативы для науки, молодежи и климатической повестки.
«Я высоко оцениваю эту инициативу, которая дает молодым исследователям возможность изучать жизненно важные ледники Тянь-Шаня и укреплять наш совместный ответ на климатические вызовы. Их исследования внесут значимый вклад в обеспечение водной безопасности Казахстана и в наше общее понимание меняющегося климата».
Эта цитата хорошо отражает смысл программы. Ледники Тянь-Шаня важны не только для ученых. Они напрямую связаны с будущим Казахстана — с водой, сельским хозяйством, городами, экономикой и устойчивостью регионов.
Молодежь, наука и лидерство.
Одна из главных особенностей программы — ставка на молодых казахстанцев. Участниками станут студенты бакалавриата и магистратуры из университетов по всему Казахстану. При этом программа открыта для молодежи из всех регионов и по всем специальностям.
Это важный момент. Климатическая повестка больше не является темой только для узких специалистов. Будущее страны зависит от того, насколько новое поколение будет понимать экологические риски, уметь работать с данными, мыслить международно и действовать в команде.
Экспедиция дает участникам шанс развить именно эти качества. Они смогут получить опыт полевой науки, международного взаимодействия и настоящей ответственности — не в теории, а в реальных условиях высокогорья.
Подготовка уже началась.
Директор BKS и председатель экспедиции Дэвид Харди, комментируя достигнутый на сегодняшний день прогресс, отметил, что уже была успешно проведена подробная разведывательная поездка и полностью сформирована программа экспедиции.
Сейчас начинается набор студентов. Кроме того, открыт экспедиционный офис в Алматы — в дополнение к офису в Лондоне.
Это означает, что проект переходит от идеи и презентации к практической реализации. Впереди — отбор участников, подготовка, научная координация и сама экспедиция в Тянь-Шань.
Как подать заявку.
К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры университетов по всему Казахстану — из всех регионов и по всем специальностям.
Кандидатам необходимо предоставить короткое видео продолжительностью до 5 минут на английском, казахском или русском языке. В видео нужно рассказать о себе, своей мотивации к участию, а также привести примеры командной работы или лидерства.
Также требуется резюме объемом не более двух страниц.
Если у кандидата нет возможности записать видео, может быть принята письменная заявка.
Заявки и запросы о намерении участия следует направлять по контактам организаторов.
Кто стоит за программой.
Британско-казахстанское общество способствует укреплению культурных, образовательных и научных связей между Соединенным Королевством и Республикой Казахстан. Общество ведет деятельность в Лондоне и Астане.
Экспедиции BKS / имени Олжаса Сулейменова направлены на развитие лидерских качеств у молодежи и вклад в климатические исследования, важные для будущего Казахстана.
У программы три ключевые цели: развитие молодежи, научные исследования климата и окружающей среды, а также поддержка отдаленных сообществ.
Партнерами программы выступают Посольство Великобритании в Казахстане, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Nature First Foundation, которая обеспечивает административную базу в Казахстане, Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр 2-й категории под эгидой ЮНЕСКО, Казахский альпинистский клуб и International Education Corporation.
Спонсорами программы являются Prospekt Medical, Unicase Central Asia, Grata Law, Elmbridge Partners Ltd. и LK Law.
Почему эта история может стать важной.
В этой инициативе есть сразу несколько сильных смыслов для Казахстана.
Во-первых, это история о воде — ресурсе, который в ближайшие десятилетия станет одним из главных вопросов для Центральной Азии.
Во-вторых, это история о молодежи. 15 студентов получат шанс не просто учиться, а стать частью международной научной экспедиции и увидеть климатические изменения своими глазами.
В-третьих, это история о Казахстане и Великобритании, которые развивают сотрудничество не только через дипломатию и бизнес, но и через образование, науку и экологическую ответственность.
И наконец, это история о будущем. Ледники Тянь-Шаня отступают, и игнорировать этот процесс уже невозможно. Но исследовать, понимать и готовиться — можно. И именно этим займутся молодые казахстанцы, которые летом 2026 года отправятся в горы, чтобы увидеть одну из самых важных климатических проблем страны там, где она происходит на самом деле.