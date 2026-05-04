Молодые казахстанцы отправятся к исчезающим ледникам Тянь-Шаня

15 студентов примут участие в британско-казахстанской экспедиции, где наука, климат и настоящее приключение встретятся высоко в горах, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Этим летом 15 молодых казахстанцев отправятся туда, где особенно ясно видно, как меняется климат. Не в аудиторию, не на конференцию и не в лабораторию, а в горы Тянь-Шаня — к ледникам, от которых напрямую зависят водная и продовольственная безопасность Казахстана.

Новая британско-казахстанская молодежная программа объединит сразу несколько важных задач: научные исследования, развитие лидерства, международное сотрудничество и работу с одной из самых тревожных экологических тем для страны — стремительным сокращением ледников.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. В рамках программы 15 молодых граждан Казахстана примут участие в гляциологической научно-исследовательской экспедиции, которая пройдет летом 2026 года.

Почему это важно для Казахстана.

Ледники Тянь-Шаня — это не просто красивый горный пейзаж. Это один из ключевых природных источников воды для Казахстана. От их состояния зависят реки, сельское хозяйство, экосистемы, населенные пункты и долгосрочная водная безопасность страны.

Но сегодня эти ледники стремительно отступают. Изменение климата ускоряет их сокращение, а значит, Казахстану нужны точные данные, мониторинг и новые решения для адаптации.

Именно поэтому новая программа выглядит особенно своевременной. Молодые казахстанцы не просто отправятся в горы ради экспедиционного опыта. Они будут участвовать в реальной научной работе, результаты которой могут стать частью доказательной базы для будущих решений в сфере климата и управления водными ресурсами.

Экспедиция имени Олжаса Сулейменова.

Британско-казахстанское общество — British Kazakh Society, BKS — запустило экспедиции BKS / имени Олжаса Сулейменова для молодых казахстанцев. Это новая инициатива, в которой развитие молодежного лидерства соединяется с важным климатическим исследованием в горах Тянь-Шаня.

Программа названа в честь выдающегося казахстанского поэта и эколога Олжаса Сулейменова, который лично поддержал эту инициативу.

В этом названии есть важная символика. Олжас Сулейменов многие годы ассоциируется не только с литературой и культурой, но и с гражданской позицией, экологической ответственностью и вниманием к будущему страны. Поэтому экспедиция его имени становится не просто научным проектом, а своеобразным мостом между поколениями — от людей, которые поднимали экологическую повестку десятилетиями, к молодым казахстанцам, которым предстоит жить в условиях меняющегося климата.

Программу представили в Палате лордов Великобритании.

Официальная презентация программы состоялась 22 января 2026 года в Палате лордов Великобритании. Инициативу представил председатель BKS Руперт Гудман.

На мероприятии присутствовали 120 гостей, среди них — Его Превосходительство Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования Республики Казахстан; Ее Превосходительство Салли Аксуорси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Его Величества в Республике Казахстан; а также Руслан Карабулов, временный поверенный в делах Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве.

То, что программа была представлена именно на такой площадке, показывает ее уровень. Речь идет не о разовой молодежной поездке в горы, а о проекте, который связывает Казахстан и Великобританию через образование, науку, экологию и подготовку нового поколения лидеров.

Программа также получила наилучшие пожелания от Его Королевского Высочества Принца Уэльского. Экспертную поддержку инициативе оказывают британские путешественники Рози Стэнсер и Джон Блашфорд-Снелл — основатель экспедиций Operations Drake и Raleigh.

Что будут делать участники экспедиции.

Первая экспедиция запланирована на июль-август 2026 года. Для участия отберут 15 студентов казахстанских университетов.

Они отправятся в Тянь-Шань, чтобы изучать быстроменяющиеся ледники вместе с казахстанскими и международными экспертами. Работа будет проходить в сотрудничестве с Центрально-Азиатским региональным гляциологическим центром.

Участники будут тестировать датчики автоматических метеорологических станций, проводить базовый анализ данных и помогать формировать научную базу, необходимую для разработки мер по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами.

Иными словами, это будет не символическая поездка, а полноценная полевая работа. Молодым участникам предстоит увидеть, как собираются данные в сложных природных условиях, как работает климатический мониторинг и почему каждая цифра в таких исследованиях имеет значение.

После научной части их ждет еще одно серьезное испытание — сложный 100-километровый горный переход. Он пройдет в партнерстве с Kaz Alpine Club.

Такой формат делает программу одновременно научной, образовательной и лидерской. Здесь важны не только знания, но и выносливость, командная работа, ответственность и способность принимать решения в непростых условиях.

Посол Великобритании: исследования помогут водной безопасности Казахстана.

Салли Аксуорси, Посол Великобритании в Казахстане, подчеркнула значение инициативы для науки, молодежи и климатической повестки.

«Я высоко оцениваю эту инициативу, которая дает молодым исследователям возможность изучать жизненно важные ледники Тянь-Шаня и укреплять наш совместный ответ на климатические вызовы. Их исследования внесут значимый вклад в обеспечение водной безопасности Казахстана и в наше общее понимание меняющегося климата».

Эта цитата хорошо отражает смысл программы. Ледники Тянь-Шаня важны не только для ученых. Они напрямую связаны с будущим Казахстана — с водой, сельским хозяйством, городами, экономикой и устойчивостью регионов.

Молодежь, наука и лидерство.

Одна из главных особенностей программы — ставка на молодых казахстанцев. Участниками станут студенты бакалавриата и магистратуры из университетов по всему Казахстану. При этом программа открыта для молодежи из всех регионов и по всем специальностям.

Это важный момент. Климатическая повестка больше не является темой только для узких специалистов. Будущее страны зависит от того, насколько новое поколение будет понимать экологические риски, уметь работать с данными, мыслить международно и действовать в команде.

Экспедиция дает участникам шанс развить именно эти качества. Они смогут получить опыт полевой науки, международного взаимодействия и настоящей ответственности — не в теории, а в реальных условиях высокогорья.

Подготовка уже началась.

Директор BKS и председатель экспедиции Дэвид Харди, комментируя достигнутый на сегодняшний день прогресс, отметил, что уже была успешно проведена подробная разведывательная поездка и полностью сформирована программа экспедиции.

Сейчас начинается набор студентов. Кроме того, открыт экспедиционный офис в Алматы — в дополнение к офису в Лондоне.

Это означает, что проект переходит от идеи и презентации к практической реализации. Впереди — отбор участников, подготовка, научная координация и сама экспедиция в Тянь-Шань.

Как подать заявку.

К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры университетов по всему Казахстану — из всех регионов и по всем специальностям.

Кандидатам необходимо предоставить короткое видео продолжительностью до 5 минут на английском, казахском или русском языке. В видео нужно рассказать о себе, своей мотивации к участию, а также привести примеры командной работы или лидерства.

Также требуется резюме объемом не более двух страниц.

Если у кандидата нет возможности записать видео, может быть принята письменная заявка.

Заявки и запросы о намерении участия следует направлять по контактам организаторов.

Кто стоит за программой.

Британско-казахстанское общество способствует укреплению культурных, образовательных и научных связей между Соединенным Королевством и Республикой Казахстан. Общество ведет деятельность в Лондоне и Астане.

Экспедиции BKS / имени Олжаса Сулейменова направлены на развитие лидерских качеств у молодежи и вклад в климатические исследования, важные для будущего Казахстана.

У программы три ключевые цели: развитие молодежи, научные исследования климата и окружающей среды, а также поддержка отдаленных сообществ.

Партнерами программы выступают Посольство Великобритании в Казахстане, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Nature First Foundation, которая обеспечивает административную базу в Казахстане, Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр 2-й категории под эгидой ЮНЕСКО, Казахский альпинистский клуб и International Education Corporation.

Спонсорами программы являются Prospekt Medical, Unicase Central Asia, Grata Law, Elmbridge Partners Ltd. и LK Law.

Почему эта история может стать важной.

В этой инициативе есть сразу несколько сильных смыслов для Казахстана.

Во-первых, это история о воде — ресурсе, который в ближайшие десятилетия станет одним из главных вопросов для Центральной Азии.

Во-вторых, это история о молодежи. 15 студентов получат шанс не просто учиться, а стать частью международной научной экспедиции и увидеть климатические изменения своими глазами.

В-третьих, это история о Казахстане и Великобритании, которые развивают сотрудничество не только через дипломатию и бизнес, но и через образование, науку и экологическую ответственность.

И наконец, это история о будущем. Ледники Тянь-Шаня отступают, и игнорировать этот процесс уже невозможно. Но исследовать, понимать и готовиться — можно. И именно этим займутся молодые казахстанцы, которые летом 2026 года отправятся в горы, чтобы увидеть одну из самых важных климатических проблем страны там, где она происходит на самом деле.