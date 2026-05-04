Мать спасла сына от смерти — остановка сердца у ребенка случилась дома

Жительница британского города Вестгейт-он-Си предотвратила гибель сына после внезапной остановки сердца. Женщина уже собиралась на работу, но вернулась домой и обнаружила мальчика без сознания.
Не получив ответа, она поднялась в его комнату и заметила тяжелое состояние и необычное дыхание, напоминающее храп. После этого она вызвала экстренные службы.
Прибывшие медики подтвердили остановку сердца и приступили к реанимации. Были проведены непрямой массаж сердца и серия разрядов дефибриллятора, что позволило восстановить сердечный ритм.
Подростка госпитализировали, он провел в медицинском учреждении несколько недель. Врачи выявили врожденное заболевание сердца. После лечения пациента выписали, восстановление продолжается.
Ключевым фактором стала оперативная реакция матери и своевременный вызов помощи. Детали происшествия не раскрываются.
