Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать спасла сына от смерти — остановка сердца у ребенка случилась дома

Жительница британского города Вестгейт-он-Си предотвратила гибель сына после внезапной остановки сердца.

Жительница британского города Вестгейт-он-Си предотвратила гибель сына после внезапной остановки сердца. Женщина уже собиралась на работу, но вернулась домой и обнаружила мальчика без сознания.

Не получив ответа, она поднялась в его комнату и заметила тяжелое состояние и необычное дыхание, напоминающее храп. После этого она вызвала экстренные службы.

Прибывшие медики подтвердили остановку сердца и приступили к реанимации. Были проведены непрямой массаж сердца и серия разрядов дефибриллятора, что позволило восстановить сердечный ритм.

Подростка госпитализировали, он провел в медицинском учреждении несколько недель. Врачи выявили врожденное заболевание сердца. После лечения пациента выписали, восстановление продолжается.

Ключевым фактором стала оперативная реакция матери и своевременный вызов помощи. Детали происшествия не раскрываются.

Читайте также: Глава Минздрава предупредил о риске — последние годы без ЗОЖ пройдут в болезнях.