Умер Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии. Политик скончался в Уфе на 74-м году жизни. Он был председателем Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госсобрания.