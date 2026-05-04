Умер Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии. Политик скончался в Уфе на 74-м году жизни. Он был председателем Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госсобрания.
«Да, умер», — ответили в ведомстве на вопрос о гибели политика.
Политик ушел из жизни после продолжительной болезни.
Константин Толкачев бессменно руководил местным парламентом при трех главах региона: Муртазе Рахимове, Рустэме Хамитове и Радии Хабирове.
Помимо руководства законодательным органом, покойный занимал пост председателя комиссии по вопросам помилования при президенте Башкортостана. Он также являлся членом Президентского совета республики.
