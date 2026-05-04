Саблю самурая из дома, похожего на особняк Карима Масимова, снова продали в Казахстане

Сабля, которая находилась в особняке, похожем на дом Карима Масимова, снова продана на торгах. До этого ее уже продавали на аукционах, но сделки были аннулированы. На последних торгах стартовая цена составила 379 тыс. тенге. В итоге оружие продали за 1 586 954 тенге.
Также на сайте опубликовано описание самурайского меча. «Сабля самурая в ножнах: лезвие клинка выполнено из стали, по всей длине клинка имеется характерная неглубокая борозда; ножны выполнены из материала черного цвета; рукоять сабли выполнена из металла серого цвета с рельефным геометрическим рисунком», — сказано в описании.
При этом в КУВА отметили, что договор купли-продажи все еще не оформлен официально. «На текущий момент договор купли-продажи не подписан, вместе с тем сообщаем, что право собственности на объект продажи возникает у покупателя после полной его оплаты. Информация об условиях участия, характеристиках активов и стартовых ценах была заранее размещена в открытом доступе на электронной платформе», — сказано в сообщении КУВА.
Стоит отметить, что сабля самурая в ножнах была отмечена в перечне изъятого имущества из коттеджа, предположительно ранее принадлежащего Кариму Масимову. 20 февраля текущего года саблю самурая продали с аукциона за 3,4 млн тенге.