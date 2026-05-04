Фабио Челестини ушел с поста главного тренера московского ЦСКА

Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского ЦСКА, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Отмечается, что вместе с Челестини штаб также покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаворетто. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший молодежной командой ЦСКА.

Швейцарский специалист возглавил ЦСКА в июне 2025 года, сменив серба Марко Николича. Соглашение было рассчитано на два года. Под руководством Челестини клуб завоевал Суперкубок России. В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков в 28 матчах. В последних пяти встречах команда не одержала ни одной победы, потерпев два поражения и трижды сыграв вничью.

Ранее Челестини тренировал швейцарский «Базель». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате страны. Также специалист возглавлял «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну».

