«Наша сила — в единстве и нерушимой вере в нашу страну»: Сергей Кравчук отчитался о помощи бойцам и их семьям

Для участников СВО и их семей на федеральном и региональном уровнях действуют различные льготы: материальная помощь, кредитные каникулы, медобслуживание, санаторное лечение, бесплатный вход в музеи и театры. А в Хабаровске, как рассказал мэр Сергей Кравчук на отчете перед городской думой, помогают дополнительно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
2025 год, объявленный Президентом Годом защитника Отечества, стал для администрации города временем расширения системы поддержки. Сегодня в Хабаровске действует 18 мер помощи, 8 из которых финансируются из муниципального бюджета. Всего с начала СВО из городской казны на соцподдержку направлено более 360 миллионов рублей.
— На сегодняшний день в Хабаровске выстроена многоуровневая система поддержки. Участникам специальной военной операции и их семьям предоставляется 18 мер помощи, 8 из которых полностью финансируются из муниципального бюджета. Всего с начала проведения СВО на социальную поддержку из городского бюджета было направлено более 360 миллионов рублей, — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Среди конкретных решений — уже оформлено 100 земельных участков для семей военных. Появилась новая выплата: компенсация проезда родственникам к месту нахождения бойца.
За каждой семьей закреплен куратор от мэрии — не просто «горячая линия», а живой человек, который помогает с документами, устройством ребенка в детсад или школу. До 1 июля 2026 года в Хабаровске откроется муниципальный Центр работы с участниками СВО и их семьями — место, где помощь можно получить сразу и без очередей.
Помогают и бойцам на передовой. На спецоборудование для воинских подразделений из бюджета города направлено 310,5 миллиона рублей. Жители перечислили на спецсчет более 55 миллионов — эти деньги тоже идут на закупку необходимых средств.
Свыше 20 предприятий Хабаровска наладили выпуск продукции для армии. Мэр поблагодарил горожан за неравнодушие, подчеркнув, что наша сила — в единстве и вере в страну.
После выступления Сергея Кравчука заместитель председателя Общественной палаты Хабаровска Валерий Хидиров отметил, что они вместе с коллегами полностью поддерживают курс главы города, участвуют в сборе гуманитарной помощи и решают бытовые вопросы семей военнослужащих.
Участник СВО, депутат гордумы Максим Траханов добавил, что доклад мэра отражает реальный объем работы. По его словам, отлажено и совместное решение проблем города: во время рабочих поездок Кравчук лично дает поручения на месте, что ускоряет решение острых вопросов.