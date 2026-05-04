Алматинский проект трудоустройства лиц с инвалидностью запустят по Казахстану

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос сообщил о планах по масштабированию алматинского проекта Jobcoach по всей стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Jobcoach — совместный проект фонда ITeachMe и Центра трудовой мобильности, предлагающий людям с инвалидностью помощь в трудоустройстве и персональное сопровождение.

«В рамках внедрения сопровождаемой занятости в Алматы с 2025 года реализуется проект Jobcoach — сопровождение лиц с инвалидностью до полной адаптации на постоянном рабочем месте. Цели — создание безбарьерной рабочей среды, сознательное и всестороннее принятие во внимание особых проблем лиц с инвалидностью при внедрении во внутренние структуры и процессы компании, выявление ограничивающих факторов на ранней стадии вовлечения в трудовую деятельность на рабочем месте, обеспечение поддержки занятости лиц с инвалидностью при приеме на работу и трудоустройстве», — говорится в ответе.

По примеру Алматы данная инициатива уже внедрена в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

«По итогам реализации проект будет масштабирован по всему Казахстану с учетом возможностей местных бюджетов. Указанная инициатива направлена на практическую реализацию принципов недискриминации и равного доступа к труду. В соответствии с Трудовым кодексом одним из основных принципов является недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд или иные инстанции», — напомнил Бектенов.

Ранее мы писали, что 17 тыс. казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству.