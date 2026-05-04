«Известия»: Цены на свинину в России упали из-за перенасыщения рынка

С 20 по 26 апреля 2026 года средняя оптовая стоимость на свиные отрубы в России сократилась на 15−22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные компании NTech.
По информации издания, за отчетный период средняя закупочная цена свиной полутуши второй категории уменьшилась на 15 процентов и составила 188 рублей за килограмм. Показатели в сегменте окороков снизились на 18 процентов (до 232 рублей), лопаток — на 17 процентов (до 230 рублей), а грудинок — на 22 процента (до 195 рублей).
Эксперты выделили рост объемов производства свинины на внутреннем рынке в начале года как одну из основных причин снижения цен, пишут «Известия».
Ранее председатель АКОРТ Станислав Богданов сообщил, что свинина уже второй год является наиболее доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях России. На втором месте по стоимости оказалось куриное мясо. Так, микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, а шашлык из мяса цыпленка-бройлера — от 285 рублей за килограмм.