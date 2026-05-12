Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Природа, которая впечатляет без слов: куда ехать за первозданными пейзажами

Сибирь — одно из немногих мест в России, где особенно остро чувствуется масштаб страны: от ледяных вод Байкала до степей Тывы, от густой тайги Красноярского края до ледников Алтая. Во многих районах между поселками лежат десятки и сотни километров дикой территории, поэтому пейзажи выглядят почти так же, как и столетия назад. Сюда едут за тишиной и ощущением пространства, где человек — всего лишь гость.

Иркутская область

Источник: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Пользователям Новостей Mail доступен специальный промокод MAILMESTA от сервиса VK Места. Он предоставляет скидку 10% на все экскурсии сервиса и действует до конца 2026 года. Ознакомиться с предложением и условиями можно здесь.

Главная точка притяжения региона — Байкал. Самое глубокое озеро планеты хранит около 20% мировых запасов незамерзшей пресной воды и каждый сезон выглядит по-разному. Летом водоем встречает прозрачной водой и скалистыми бухтами, а зимой превращается в огромную ледяную равнину с гротами и трещинами, которые выглядят как природные арт-объекты. Но путешествие по Иркутской области не ограничивается одним берегом озера.

  • Остров Ольхон — крупнейший остров Байкала и одно из самых атмосферных мест региона. Путешественники встречают закаты на мысе Хобой, исследуют степные дороги на внедорожниках и отправляются на лодочные прогулки вдоль отвесных скал. Зимой остров привлекает фотографов ледяными гротами и знаменитым прозрачным льдом.
  • Тажеранская степь, или «сибирская пустыня», лежит между Байкалом и Приморским хребтом. Этот ландшафт резко отличается от привычной сибирской тайги: здесь встречаются соленые озера и древние петроглифы.
  • Приморский хребет тянется вдоль западного берега озера. По его склонам проходят треккинговые маршруты к смотровым точкам, откуда Байкал открывается с высоты нескольких сотен метров. В ясную погоду отсюда видно десятки километров побережья.
  • Байкало-Ленский заповедник сохраняет нетронутую тайгу Прибайкалья. Здесь обитают медведи, северные олени, соболи и редкие виды птиц. По территории проходят экологические маршруты, а экскурсии часто сопровождают сотрудники заповедника.

Республика Алтай

Источник: VK Места

Алтай часто называют одним из самых красивых регионов России. Здесь встречаются ледники, горные реки, альпийские луга и степные долины.

  • Чуйский тракт заслужил звание одной из самых живописных дорог страны. Трасса проходит через горные перевалы, степи и долины рек, соединяя Новосибирск с границей Монголии. По пути путешественники останавливаются у перевалов Чике-Таман и Семинский, смотрят древние петроглифы Калбак-Таш и фотографируют знаменитый «Алтайский Марс» — холмы с красно-оранжевой глиной.
  • Телецкое озеро нередко называют младшим братом Байкала из-за своей глубины. Вдоль берегов проходят лодочные маршруты к водопадам, а в тайге вокруг озера проложены треккинговые тропы.
  • Гора Белуха — самая высокая вершина Сибири. У ее подножия проходят многодневные походы: туристы идут через долины рек Аккем и Кучерла, ночуют в палатках у ледниковых озер и наблюдают, как меняется пейзаж от альпийских лугов до снежных вершин.
  • Мультинские озера — каскад высокогорных водоемов в Катунском хребте. В ясную погоду их бирюзовая вода отражает снежные вершины, поэтому сюда часто приезжают фотографы и любители красивых видов.

Оценить все природное разнообразие региона поможет маршрут «Природные достопримечательности Республики Алтай» от проекта «VK Места».

Красноярский край

Источник: VK Места

Это один из крупнейших регионов России. Здесь можно увидеть густую тайгу, горные массивы и даже арктические ландшафты.

  • Природный парк «Ергаки» известен острыми вершинами, ледниковыми озерами и альпийскими лугами.
  • Плато Путорана — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сотни водопадов, глубокие каньоны и десятки горных озер. Пейзажи напоминают одновременно Исландию и северную Канаду.
  • Большой Арктический заповедник — крупнейшая заповедная территория России. Она включает острова, тундру и побережье Северного Ледовитого океана.
  • Озеро Тиберкуль расположено среди горных хребтов, а его берега изрезаны бухтами и заливами. В озере обитают редкие виды рыб, включая тайменя и сига, а статус памятника природы помогает сохранять эту территорию почти в первозданном виде.

Республика Хакасия

Источник: Владимир Смирнов/ИТАР-ТАСС

В Хакасии широкие степи соседствуют с горными хребтами, а между ними лежат десятки озер с прозрачной водой и солеными берегами. Пейзажи напоминают одновременно Алтай и южные регионы Центральной Азии.

  • Озеро Шира — один из самых известных курортов Сибири. Минеральная вода и лечебные грязи давно привлекают сюда тех, кто ищет отдых у воды и природное оздоровление. Летом на берегах появляются пляжи, лодочные станции и небольшие туристические базы.
  • Озеро Беле — крупнейшее озеро Хакасии. Водоем разделен на два плеса: восточный более соленый, западный более пресный. В ясную погоду вода становится ярко-бирюзовой, а вокруг открываются степные пейзажи и невысокие горные хребты.
  • Озеро Тус известно высокой соленостью воды. По плотности она близка к воде Мертвого моря, поэтому человек легко держится на поверхности. Летом здесь часто можно увидеть людей, которые буквально лежат на воде и читают книги.
  • Бородинская пещера состоит из нескольких просторных залов и узких коридоров. Ее возраст оценивается примерно в 50 миллионов лет, а стены украшают сталактиты и сталагмиты самых разных форм. Внутри можно увидеть колонии летучих мышей и редких пещерных насекомых, а сама атмосфера подземных залов создает ощущение путешествия в древний геологический мир.
  • Горный массив Сундуки — одно из самых загадочных мест региона. Каменные останцы напоминают огромные сундуки, из-за чего хребет и получил свое название. Археологи обнаружили здесь древние сооружения и петроглифы, а некоторые исследователи считают это место древней астрономической обсерваторией.

Республика Тыва

Источник: VK Места

Территория самобытной Тывы почти не затронута массовым туризмом, поэтому путешествие по республике часто напоминает экспедицию. Степи переходят в горные долины, дороги проходят через перевалы, а многие природные места остаются труднодоступными.

  • Заповедник «Убсунурская котловина» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь встречаются степи, песчаные пустыни, тайга и высокогорные озера. В заповеднике обитают снежные барсы, сайгаки и десятки редких видов птиц.
  • Озеро Тере-Холь известно древней крепостью Пор-Бажин, которая стоит на острове посреди воды. Каменные стены VIII века выглядят особенно впечатляюще на фоне горных пейзажей. Археологи до сих пор спорят о назначении сооружения: одни считают его дворцом, другие — буддийским монастырем.
  • Озеро Дус-Холь находится примерно в 40 километрах от Кызыла и известно своей высокой соленостью. Вода здесь настолько насыщена минералами, что по плотности напоминает Мертвое море.
  • Минеральные источники Чойган лежат в труднодоступной горной долине на границе с Монголией. Вода здесь выходит на поверхность в десятках природных ключей, поэтому место часто называют природным бальнеологическим курортом.
  • Енисей в районе Кызыла — еще одна важная природная точка региона. Здесь соединяются Большой и Малый Енисей, образуя одну из крупнейших рек Сибири.

Кемеровская область — Кузбасс

Источник: VK Места

Кузбасс чаще всего ассоциируется с угольной промышленностью, но юг региона скрывает совсем другую Сибирь — горные хребты, таежные долины и десятки туристических маршрутов.

  • Шорский национальный парк — одно из самых красивых мест региона. Тайга здесь спускается к быстрым рекам, а небольшие поселки сохраняют культуру коренного народа шорцев.
  • Кузнецкий Алатау — горный хребет с ледниковыми озерами, водопадами и густой тайгой. По его склонам проходят многодневные треккинговые маршруты, которые ведут через перевалы и горные долины.
  • Поднебесные Зубья — популярный район для походов. Здесь поднимаются скалистые вершины, между которыми лежат альпийские луга и горные озера. С перевалов открываются панорамы таежных долин и хребтов Южной Сибири.
  • Азасская пещера привлекает путешественников густой тайгой и красивыми горными тропами.

Нужны ли прививки и защита от клещей?

В Сибири много клещей, особенно в тайге и горных долинах. Перед поездкой в такие регионы стоит заранее подумать о защите: использовать репелленты, выбирать закрытую одежду для прогулок по лесу и внимательно осматривать одежду и кожу после походов. Если планируете длительные маршруты — можно сделать прививку от клещевого энцефалита.