Более 450 школьников края приняли участие в фестивале «ЦИФРА 27»

Более 450 школьников и студентов Хабаровского края приняли участие в краевом фестивале IT компетенций «ЦИФРА 27». Соревнования прошли в Хабаровске, участники приехали из разных районов и городов региона, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Фестиваль организован в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Юные программисты продемонстрировали компетенции в сфере информационной безопасности по восьми номинациям, включая 3D моделирование, программирование, криптографию, кибербезопасность, графический дизайн и визуальное программирование.
В номинации 3D моделирования участники создавали трёхмерную модель современного авиалайнера. Помимо состязаний, программа включала серию мастер классов и профориентационные мероприятия: «Профнавигатор: вузы на связи» и «Идейный спринт: Цифра». Представители компании РАСА познакомили школьников со своими проектами и корпоративной этикой, а также рассказали о профессиях в сфере программирования и digital дизайна.
Многие участники отметили интерес к IT специальностям и желание развиваться в этой сфере. Дистанционный этап фестиваля продолжается до 18 мая, тогда будут объявлены итоги заочных номинаций.
