Умер глава Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев

Константин Борисович Толкачев родился 1 мая 1953 года. С 1977 по 1996 год занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел сначала СССР, а затем РФ. С 1996 по 2003 год руководил Уфимским юридическим институтом МВД России. В 1999 году был избран депутатом Госсобрания — Курултая РБ, неоднократно переизбирался. С апреля того же года возглавлял башкортостанский парламент.