Умер глава Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев

На 74-м году жизни скончался Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госсобрания.

Источник: ИА Татар-информ

«Да, [умер]», — приводит федеральное агентство слова сотрудника пресс-службы, не информируя о каких-либо обстоятельствах случившегося.

Константин Борисович Толкачев родился 1 мая 1953 года. С 1977 по 1996 год занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел сначала СССР, а затем РФ. С 1996 по 2003 год руководил Уфимским юридическим институтом МВД России. В 1999 году был избран депутатом Госсобрания — Курултая РБ, неоднократно переизбирался. С апреля того же года возглавлял башкортостанский парламент.