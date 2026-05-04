В Хабаровске нашелся желающий превратить ликеро-водочный завод в арт-кластер

Предложение о заключении концессии на создание арт-кластера рассматривают в Хабаровском крае. Индивидуальный предприниматель оценил работы по реставрации зданий бывшего Хабаровского ликеро-водочного завода и превращению их в культурное пространство в полмиллиарда рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как следует из документов, опубликованных в системе ГИС «Торги», ИП Павел Мельник готов все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением обязательств, нести за свой счет или с привлечением заемного финансирования до окончания работы над проектом.
Среди задач, которые стоят перед исполнителем контракта, значится реставрация производственного корпуса ХЛВЗ (1890 года постройки) и механического цеха винного завода Хлебниковых (возведен в 1905 году). Обе постройки являются частью объекта культурного наследия регионального значения — их фасады должны сохранить исторический облик, а расширение площади самих зданий запрещено федеральным законом.
Также за обозначенные полмиллиарда рублей инвестор обещает вписать исторические строения в арт-кластер площадью более 4,5 тысячи кв. метров. Здесь по проекту появятся творческие мастерские, галереи, площадки для репетиций, лектории, конференц-залы и другие пространства.
— Объект культурного наследия регионального значения «Механический цех винного завода Хлебниковых» предполагается использовать под сувенирные лавки локальных дальневосточных брендов, выставочные пространства, коворкинг и другие пространства креативных индустрий, — пишет в своем предложении кандидат в концессионеры, обещая, помимо прочего, организовать 150 рабочих мест.
В Минэкономразвития Хабаровского края предложения, внесенные Павлом Мельником, получили одобрение. Предприниматель сможет стать одним из участников торгов в соответствии с требованиями ФЗ-115.
Кто в итоге станет подрядчиком по проекту, определят 13 июня.