Ветеран СВО Арменак Косян: Нет каких-то выдающихся людей. Мы все делаем одно дело

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арменак Косян — лейтенант, ветеран СВО. Он был призван на военную службу в октябре 2022 года в ходе мобилизации.
— Я родом из города Апшеронск Краснодарского края. Занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей. Был свой автосервис. Работал нормально. Потом пришло время, когда надо было пойти служить 22 сентября, когда всех позвали по мобилизации. Я не терялся. Долг Родине надо отдавать. Переподготовку прошёл в городе Майкоп республики Адыгея. Нас одели и обули как всех военнослужащих. И отправили на СВО. Там, когда сформировали батальон, и стало понятно какие задачи надо выполнять, я сразу подписал контракт. Стал военнослужащим по контракту и продолжил служить дальше.
— Какие задачи выполняли и на каких направлениях?
— Изначально, когда пришёл на военную службу, работал водителем КАМАЗа во взводе связи. Так как занимался техникой и её хорошо знал, а руки были из того места, я сел на технику и нормально ездил. Это было до момента, когда у ВСУ начали контрнаступление летом. К нам начали приходить новые люди, их надо было обучать, так как они были неопытные. Получилось, что от водителя КАМАЗа меня поставили на зам.командира роты. Заниматься воспитанием и обеспечением. Но это было недолго, полмесяца. При первом же боевом выходе героически погиб командир роты. Никого не было и мне предложили возглавить роту для дальнейшего выполнения задач. Так я стал командиром роты.
— Расскажите, какие моменты были самыми непростыми в ходе контрнаступления противника?
— Когда они начали наступать, то начали атаковать чем попало, и всё летело куда попало. Не имеешь понимания — куда что упадёт и откуда прилетит. Человек должен ко всему привыкнуть. После месяца их контрнаступления у нас было чёткое понимание — что нужно делать. В какое время они работают и когда отдыхают, когда у них ротация войск. Мы всё это понимали, и потерь стало намного меньше. Поначалу было тяжело, потому что мы ничего не понимали. Например, ставилась задача, что есть точка, куда нужно зайти и там двое суток продержаться. Потом поменяют. Заходишь туда и никаких двое суток не получалось, потому что были такие обстоятельства. Когда выходили на задание, все знали, что с собой нужно брать больше еды и воды, так как двумя сутками это не ограничится. Бывало, что мы уходили на неделю, потому что не могли выйти. Выйти можно было, но с большими потерями. Выход того не стоил. Лучше дольше переждать для большей тишины, что бы было меньше потерь.
— Правильно ли понимаю, что благодаря, в том числе и вашим усилиям, удалось не допустить контрнаступления?
— Я выполнял задачи, как и все. Просто у кого-то было немного больше задач, у кого-то меньше. Там на фронте все равные. Нет каких-то выдающихся людей. Мы все делаем одно дело.
— В феврале этого года вы получили тяжёлое ранение. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах это произошло?
— Получилось так: когда мы вышли на очередную задачу, два бойца пошли со мной, двух других командир отправил по другой дороге. Я не знал какой дорогой они пойдут. Мы должны были прийти в две разные точки и выйти на связь. Тем двоим на месте закрепления прилетело в блиндаж и они отошли назад. Их средства связи были уничтожены и ребята не могли выйти на связь. То есть сутки они не выходили на связь. На вторые сутки я пошёл их искать. Нашел одного бойца и сказал ему, куда идти в пункт сбора. Пошёл искать второго по той же тропе, наступил на мину и взорвался. Хотя ходил по этой дорожке полдня, потому что кого-то найти было невозможно. После первого бойца прошёл по дорожке метров 50 и взорвался — сам был в шоке. Шаг сделал — взрыв перед глазами и лежишь на земле.
— Расскажите, какие у вас есть награды и за что они были вручены.
— Медаль «За отвагу» за боевое отличие. Когда было контрнаступление, моя рота не отступила. Все бойцы выполняли боевые задачи, никто не струсил. За это и дали медаль «За отвагу».
— Расскажите, чем занимаетесь сейчас и какие у вас планы?
— Сейчас я в отпуске — дождался. Конечно, не так хотел отпуск проводить. Но завтра уже выезжаю в пункт постоянной дислокации. И там жду увольнения по категории «Д». Военная комиссия признала, что не годен к военной службе. Я немного огорчён. Но если так судьба сложилась — что сделаешь? Мне не хотелось так заканчивать свой военный путь. Ведь у меня была рота бойцов. Но понимаешь, что ничего изменить нельзя. Ребята звонят по мере возможности, и пишут что ждут, потому что лучший командир. Отвечаю им, что сейчас не могу ходить без костылей. Я за возвращение, но что буду делать на фронте? Когда научусь ходить поеду к ребятам ещё раз. Уже прошло полгода, но нет никаких улучшений у меня с костылями.
Беседа на ТВ-канале «Спутник на русском».