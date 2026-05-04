Ветеран СВО Арменак Косян: Нет каких-то выдающихся людей. Мы все делаем одно дело

— Когда они начали наступать, то начали атаковать чем попало, и всё летело куда попало. Не имеешь понимания — куда что упадёт и откуда прилетит. Человек должен ко всему привыкнуть. После месяца их контрнаступления у нас было чёткое понимание — что нужно делать. В какое время они работают и когда отдыхают, когда у них ротация войск. Мы всё это понимали, и потерь стало намного меньше. Поначалу было тяжело, потому что мы ничего не понимали. Например, ставилась задача, что есть точка, куда нужно зайти и там двое суток продержаться. Потом поменяют. Заходишь туда и никаких двое суток не получалось, потому что были такие обстоятельства. Когда выходили на задание, все знали, что с собой нужно брать больше еды и воды, так как двумя сутками это не ограничится. Бывало, что мы уходили на неделю, потому что не могли выйти. Выйти можно было, но с большими потерями. Выход того не стоил. Лучше дольше переждать для большей тишины, что бы было меньше потерь.