Ветеран из Калининграда отметила 100-летие

Поздравления принимает Антонина Васильевна Алексеева.

Источник: Комсомольская правда

100 лет отметила ветеран становления Калининградской области Антонина Васильевна Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В городе она живет с 1951 года. 33 года работала в порту.

Родилась в Беларуси в многодетной семье. В 1942 году попала в концлагерь в Германии. Больше двух с половиной лет работала на льняной фабрике. После войны окончила техникум.

У Антонины Васильевны два внука, три правнука и пять праправнуков.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
