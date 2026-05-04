Ветеран из Калининграда отметила 100-летие

100 лет отметила ветеран становления Калининградской области Антонина Васильевна Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В городе она живет с 1951 года. 33 года работала в порту.
Родилась в Беларуси в многодетной семье. В 1942 году попала в концлагерь в Германии. Больше двух с половиной лет работала на льняной фабрике. После войны окончила техникум.
У Антонины Васильевны два внука, три правнука и пять праправнуков.
