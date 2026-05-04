Третий класс пожароопасности введен в 21 районе Воронежской области с 4 мая

Перечень территорий, где действует режим повышенной угрозы, за последние сутки расширился на четыре муниципалитета. Если днем ранее их насчитывалось 17, то теперь под предупреждение попадают 21 район и один городской округ. В зону вошел Борисоглебский городской округ, а также Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Грибановский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский, Поворинский, Россошанский, Таловский и Терновский районы.