В Перми впервые провели операцию на сердце без разреза грудной клетки

Операцию на сердце без разреза грудной клетки впервые провели в Перми, сообщили на сайте правительства Пермского края.
Пациентами стали мужчина и женщина пожилого возраста с выраженным кальцинозом аортального клапана и тяжёлой сердечной недостаточностью. Из-за возраста и множества сопутствующих заболеваний риск обычной кардиохирургической операции был слишком высок. TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) выполняют через прокол бедренной артерии: тонкий катетер с биологическим протезом подводят к сердцу под контролем УЗИ и рентгена. Сердце во время процедуры продолжает работать, а после имплантации восстанавливается нормальный кровоток.
Операции провели главный врач Клинического кардиологического диспансера Перми Кирилл Прохоров и заведующий отделением рентгенхирургии Фёдор Норин. Внедрить методику помог московский эксперт Владимир Манчуров из больницы имени Давыдовского, который обучил пермскую команду и курировал первые вмешательства.
Обе операции прошли успешно. Уже через несколько часов пациенты пришли в сознание, самостоятельно передвигались и ели. Выписка планируется через несколько дней. В дальнейшем объём таких операций в диспансере будут наращивать.
