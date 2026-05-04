Почти 50% нижегородцев будут получать 200 тысяч рублей через 7 лет

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Такие данными поделились аналитики РИА Новости в свежем исследовании.

Согласно этим данным, через 7,7 лет половина нижегородцев начнет получать 200 тысяч рублей ежемесячно, еще через 5,3 года — четверть населения региона и через 10,2 года — 75% жителей области.

В топе рейтинга оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округа и Татарстан. В этих субъектах половина местных жителей будет зарабатывать по 200 тысяч рублей через 5,7, 5,8 и 6,2 лет соответственно. Замкнули рейтинг Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что около 82 тысяч рублей составила средняя зарплата нижегородских ИТ-специалистов.

