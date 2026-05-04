Страшные цифры апреля: волонтеры нашли тела троих пропавших в Волгограде

Волонтеры «ЛизаАлерт» обнародовали статистику за минувший месяц.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги апреля в Волгоградской области. Цифры неутешительные: за месяц поступило 32 заявки на поиск пропавших людей.

К счастью, большинство историй закончились хорошо — 20 человек нашли живыми и вернули домой. Но есть и трагические новости. Трое волгоградцев были обнаружены мертвыми. Судьба еще одного человека пока неизвестна, его поиски продолжаются. Четыре заявки не подтвердились, а по одному случаю данные переданы в проект «Жди меня».

Эти сухие строки статистики скрывают за собой реальные человеческие драмы и надежды родственников. Волонтеры напоминают: если близкий человек пропал, не нужно ждать три дня. Обращаться в полицию и к поисковикам нужно немедленно.

