Самарский автовокзал оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Самарском центральном автовокзале выявили нарушения требований транспортной безопасности. Как показала проверка, группы сотрудников не были оснащены переносными средствами видеонаблюдения, а спецгруппы быстрого реагирования не находились на рабочем месте. Кроме того, на объекте трудились лица, которые в соответствии со статьей 10 закона «О транспортной безопасности» не могли этого делать. Об этом сообщает Волга Ньюс.