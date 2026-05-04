В Калининграде планируют обновить асфальт на Высоком мосту, который капитально реконструировали восемь лет назад. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
Заявки от подрядчиков принимают до 8 мая, стоимость работ оценили в 6,2 млн рублей. На весь ремонт отводится 24 дня: пять из них уйдёт на фрезеровку старого покрытия, ещё четыре — на укладку нового асфальта. От подрядчика будут ждать пятилетнюю гарантию на работы.
Высокий мост ввели в эксплуатацию в марте 2018 года. На реконструкцию объекта из бюджета выделяли около миллиарда рублей.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.