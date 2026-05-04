Новый глава Свердловского района подыскал себе заместителя

И. о. первого заместителя главы администрации Свердловского района назначен Алексей Барбашин. Информация об этом опубликована на сайте администрации района. До этого господин Барбашин занимал должность начальника отдела потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми. Новый зам будет курировать вопросы градостроительства, земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, жилищных отношений, внешнего благоустройства, общественной безопасности, потребительского рынка.