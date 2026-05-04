РПН назвал, кому из волгоградцев грозит заражение сибирской язвой

Заражение человека происходит при уходе за больными животными, оказании им ветеринарной помощи, убое скота, разделки туш, снятии шкур, захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы. Заражение может произойти при контакте с заражённой почвой во время проведения земляных работ в зоне почвенных очагов. Не исключается заражение и при употреблении в пищу мяса больных животных, при укусах кровососущими насекомыми (слепни, мухи- жигалки и др.).